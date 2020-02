Entscheidung gefallen : KFC Uerdingen auch nächste Saison in Düsseldorf

Exklusiv Krefeld Die Entscheidung ist gefallen. Fußball-Drittligist KFC Uerdingen wird seine Heimspiele auch in der Saison 20/21 in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena austragen.

Die Uerdinger können auch die dritte Saison in Folge ihre Heimspiele nicht in der Krefelder Grotenburg austragen, weil das Stadion nicht den Anforderungen genügt und saniert werden muss. Als Ausweichstadien kamen Düsseldorf und die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg in Betracht. An der Wedau spielten die Uerdinger in der Saison 18/19, in Düsseldorf jetzt in der Spielzeit 19/20. Der von KFC-Präsident Mikhail Ponomarev finanziell unterstützte Klub zahlt rund 1,6 Millionen Euro Miete pro Saison.