KFC Uerdingen: Torwart René Vollath will Serie auf dem Betzenberg fortsetzen

Krefeld KFC-Torhüter René Vollath ist rechtzeitig fit geworden. Der 28-Jährige wird im Spiel beim 1. FC Kaiserslautern zwischen den Pfosten stehen. Auf dem Betzenberg will der Keeper eine Serie fortsetzen.

Im Abschlusstraining hatte er alle Übungen absolviert, sich anschließend bei Trainer Stefan Krämer fit gemeldet. Und als René Vollath um 13.57 Uhr frisch geduscht und mit neuem Kurzhaarschnitt in den Bus stieg, war der Fall klar. Denn der Coach hatte bereits im Vorfeld angekündigt: „Wenn René im Bus sitzt, spielt er auch.“ Ergo steht der 28 Jahre alte Torhüter am Samstag (14 Uhr) im Top-Spiel der Dritten Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem KFC Uerdingen zwischen den Pfosten. Die Partie wird im dritten Fernsehprogramm von WDR und SWR live gezeigt.

Dass Vollath, der sich am 29. September beim 2:1-Sieg bei Fortuna Köln eine Sehnenreizung zugezogen hatte, spielen kann, ist für die Gäste sicherlich ein Plus. „René hat sich sehr diszipliniert verhalten und alles versucht, rechtzeitig fit zu werden“, berichtet Krämer, der sich mit dem Keeper freut. „Jetzt wird er dafür belohnt.“

Der Schlussmann könnte aufgrund seiner Erfahrung und Ruhe, die er ausstrahlt, in der oft doch recht hitzigen Atmosphäre auf dem Betzenberg zum Erfolgsgaranten werden. Das kann er sich durchaus vorstellen, zumal seine Bilanz in der Pfalz bislang makellos ist. „Ich war vier Mal dort und habe einmal 90 Minuten durchgespielt“, berichtete er vor der Abfahrt. „Ich habe dort nie verloren, und bei meinem Einsatz bin ich beim 0:0 ohne Gegentor geblieben. So soll es bleiben.“ Dabei erinnert er sich an das torlose Remis noch ganz genau. „Da sind wir 90 Minuten lang gnadenlos ausgepfiffen worden. Das war geil.“ Seine Augen leuchten, als er davon erzählt.