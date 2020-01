KFC trainiert im Borussia-Park : Uerdingens Torjäger Grimaldi ist schon wieder verletzt

Krefeld Die Nomaden-Truppe des KFC Uerdingen hält einen einsamen Rekord: Der Borussia-Park, in dem die Blau-Roten am Donnerstag zu Gast waren, ist der Trainingsplatz Nummer neun. Nicht mit dabei war Torjäger Adriano Grimaldi.

Ein Rekord ist dem KFC Uerdingen sicher: Von allen 56 Profivereinen der ersten, zweiten und dritten Liga hat kein anderer Klub auf so vielen verschiedenen Plätzen trainiert wie der KFC. Am Donnerstag waren die Uerdinger zu Gast im Borussia-Park in Mönchengladbach – die neunte Station nach der Grotenburg, dem Rheinstadiongelände Düsseldorf, den Anlagen in Vorst, St. Tönis, Oppum, Meerbusch, am Löschenhofweg und der Soccer-Halle Torfabrik. Und nur gut, dass der Traditionsverein wenigstens hin und wieder zu Trainingsspielen von Mitleid fühlenden Vereinen der Region eingeladen wird, wie am Mittwoch vom VfL Bochum. Bei der verpatzten Generalprobe (0:2) vor dem Meisterschaftsauftakt gegen Bayern München II (Sonntag, 14 Uhr, Düsseldorf) wurde einmal mehr deutlich, woran es bei den Blau-Roten hapert: Sind sie in der Defensive nicht hellwach, so kassieren sie ein Gegentor; sind sie nicht lauffreudig und engagiert, so kreieren sie keine Chancen.