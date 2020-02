Großkreutz und Maroh auf der Tribüne : Grimaldi ist gegen Münster wieder im Kader

Krefeld Der 28 Jahre alte Torjäger gehört nach seinem Seuchenjahr wieder zum Kader und er wird gegen seinen alten Verein Preußen Münster auch zum Einsatz kommen. Kevin Großkreutz und Dominic Maroh müssen auf die Tribüne.

Eigentlich sollte Adriano Grimaldi den KFC Uerdingen in die Zweite Liga schießen. Deshalb hatte Präsident Mikhail Ponomarev den Torjäger in der Winterpause vor einem Jahr vom TSV 1860 München geholt. Doch eine Verletzungsmisere von seltenem Ausmaß hat dem Verein und dem Spieler einen Strich durch die Rechnung gemacht: Sprunggelenksverletzung, Syndesmosebandriss, Muskelanriss, Sehnenanriss und zuletzt ein Muskelfaserriss.

Doch nun soll die Leidensgeschichte von Adriano Grimaldi endgültig der Vergangenheit angehören. Der Mittelstürmer ist von Athletiktrainer Fabian Illner an das Mannschaftstraining herangeführt worden und hat zuletzt beschwerdefrei trainiert. „Er ist nach langer Zeit endlich fit. Er ist ehrgeizig und will natürlich gegen seinen alten Verein spielen“, sagt Trainer Daniel Steuernagel. Dass Grimaldi gegen Preußen Münster (Samstag, 14 Uhr) von Beginn an spielen wird, ist unwahrscheinlich, doch wird er sicherlich seine Einsatzzeit bekommen.

Es war ein Moment der Schande, als ein Zuschauer den Würzburger Spieler Leroy Kwadwo rassistisch beleidigte. Und die erschütternden, in rechtem Menschenhass begründeten Morde von Hanau zeigen noch deutlicher, wie wichtig dieser Kampf gegen Vorurteile ist. Es ist kein Platz für Rassismus und Ausgrenzung. Nicht im Stadion. Deshalb setzen die Klubs der 3. Liga ein Zeichen. Unter dem Motto „Rote Karte dem Rassismus“ werden die Mannschaften in einheitlichen T-Shirts auflaufen, in einer bundesweiten Schweigeminute innehalten und mit Trauerflor spielen.

Doch mit der Zusammenstellung des Kaders sind längst nicht alle Probleme gelöst, denn es wollen auch alle spielen. Auch das ist nicht möglich. So herrscht beim KFC in der Innenverteidigung und der Sechser-Position großes Gedränge. In der Abwehr sind Jan Kirchhoff und Assani Lukimya gesetzt, im defensiven Mittelfeld Adam Matuschyk und Manuel Konrad. Wohin dann mit Edvinas Girdvainis, dem körperlich so starken, erfolgsorientierten, motivierten Litauer? „Wir sind froh, wenn wir von der Bank nachlegen können“, sagt Steuernagel vor dem erwarteten erneuten Abnutzungskampf gegen Münster.