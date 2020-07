Neun Spiele ohne Sieg : Vollath ist der Krisengewinner beim KFC

Krefeld Der KFC Uerdingen ist seit neun Spelen ohne Sieg und sehnt das Ende der Corona-Saison herbei. In den vergangenen Wochen gab es nur wenige Lichtblicke. Torhüter René Vollath war einer von ihnen.

Die Saison dürfte nicht viel länger dauern, sonst wäre der KFC Uerdingen ein ernsthafter Abstiegskandidat. Dabei hatten die Blau-Roten noch vor vier, fünf Wochen mit dem Aufstieg in die zweite Liga geliebäugelt. Doch nach neun Spielen ohne Sieg ist die Luft raus. Fünf Unentschieden und nur eine klare Niederlage (0:4 in Kaiserslautern) zeigten aber, dass die Mannschaft meist einigermaßen mithalten konnte. Das Torverhältnis von 5:13 in diesen neun Begegnungen beweist, dass die Offensive deutlich zu schwach war. Das betrifft aber nicht nur den Sturm, sondern auch das Mittelfeld. Und so sind alle froh, wenn am Samstag (14 Uhr) der letzte Spieltag angepfiffen wird, an dem der KFC den Nachbarn Viktoria Köln empfängt. Ob die Uerdinger die Spielzeit mit einem Sieg versöhnlich abschließen können? Darauf deutet nicht allzu viel hin, zumal die Gäste zuletzt gut in Form waren und den Aufstiegskandidaten Würzburger Kickers mit 5:1 vom Platz gefegt haben.