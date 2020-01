Teamchef setzt sich gegen Effenberg durch : Reisinger ist jetzt der starke Mann beim KFC Uerdingen

Meinung Krefeld Nach nur einem Tag in der Toskana wurde das Trainingslager des KFC Uerdingen abgebrochen. Dabei kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Manager Stefan Effenberg und Teamchef Stefan Reisinger. Letzterer geht gestärkt aus dem Konflikt hervor.

Darf Stefan Effenberg bleiben? Diese Frage beschäftigt die Fans nach dem Trainingslagerdebakel in Italien. Und viele sind der Meinung: Jeder andere wäre raus geflogen. Wenngleich Mikhail Ponomarev entscheidungsfreudig ist, so hat er auch schon bewiesen, dass er verzeihen kann. Und der Präsident wird abwägen: Vielleicht kann Effenberg dem KFC in anderen Bereichen – zum Beispiel bei Transfers – helfen. Ein abschließendes Urteil über den Manager Effenberg, der erst seit Oktober im Amt ist, scheint verfrüht.