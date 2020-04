Noch immer kein Training : Konkurrenz läuft dem KFC Uerdingen davon

Das Grotenburg-Stadion in Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)/Lammertz, Thomas (lamm), Jugendforscht

Krefeld Auf dem Trainingsplatz des KFC Uerdingen geht noch immer nichts. Dieser Umstand irritiert den neuen Übungsleiter Stefan Krämer. Er fürchtet, dass die Konkurrenz in der 3. Liga im Vorteil ist.

Stillstand beim KFC Uerdingen. Während die Konkurrenten in Duisburg, Köln, Braunschweig oder Ingolstadt längst wieder kräftig trainieren, dürfen die Spieler des Krefelder Fußball-Drittligisten wegen der Corona-Pandemie noch nicht auf den Platz. Das kann zum Problem werden, wenn die Liga die Saison fortsetzen sollte. Der Spielbetrieb ist zunächst einmal bis zum 30. April unterbrochen. „Wie es danach in der 3. Liga weitergeht, dazu soll die Sitzung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Dienstag mit ihren Ergebnissen weitere Hinweise liefern“, heißt es seitens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).