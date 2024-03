Fans feiern den KFC frenetisch Das Spiel verloren, aber die Herzen zurück gewonnen

Der Außenseiter hatte Chancen genug, für eine Überraschung zu sorgen. Das es dazu nicht kam, hatte mehrere Gründe, wobei es zwei Schlüsselszenen gab. In der ersten lief Pascal Weber beim Stand von 1:1 allein auf das Essener Tor zu, doch es fehlten ihm das notwendige Selbstvertrauen, der Mut, die Unbekümmertheit, um den Ball ins Tor zu schießen; er zögerte, wartete zu lang, so dass der Winkel zu spitz wurde und der Torhüter parieren konnte. Es war wahrscheinlich sogar typisch für den Stürmer, der sich so viele Gedanken macht, zu viele, anstatt einfach drauf zu halten. Die zweite Szene ereignete sich in der Schlussphase, als der KFC bei einem 1:2-Rückstand auf den Ausgleich drängte. Interimstrainer Levan Kenia, der sich selbst eingewechselt hatte, um der Mannschaft zu helfen, sah innerhalb weniger Sekunden die gelb-rote Karte. Eine umstrittene Entscheidung, für die die Uerdinger überhaupt kein Verständnis hatten. „Ich habe etwas auf georgisch gesagt, aber nichts über den Schiedsrichter und auch nichts Böses“, klagte Kenia. „Ich weiß nicht, ob er georgisch versteht, aber die Entscheidung war unberechtigt und falsch.“ In Unterzahl wurde der KFC, als er alles nach vorne warf, dann in der Nachspielzeit ausgekontert.