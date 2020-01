Herbe Niederlage gegen Bayern II : KFC Uerdingen stürzt ins neue Jahrzehnt

Krefeld Die Uerdinger sind nicht gestrauchelt, sondern regelrecht abgestürzt. Sie lassen all das vermissen, was sie vor der Winterpause ausgezeichnet hat und verlieren gegen den starken FC Bayern München II verdient mit 0:3.

Es ist genau ein Jahr her, dass der KFC Uerdingen als Tabellenvierter nach der Winterpause mit einer 0:3-Pleite gegen die Würzburger Kickers die Rückrunde fortsetzte. Damals musste Trainer Stefan Krämer gehen. Es war der Auftakt zu einer chaotischen Rückrunde, an deren Ende sich der Aufsteiger zum Klassenerhalt zitterte.

Auch in diesem Jahr kassieren die Blau-Roten zum Jahresauftakt eine 0:3-Niederlage. Auch diesmal zeigt die Mannschaft eine erschreckend schwache Leistung und ist gegen den FC Bayern München II chancenlos. Aber diesmal wird es weder mehrere Trainerwechsel, noch chaotische Verhältnisse geben. Und Präsident Mikhail Ponomarev ist auch nicht wie nach der 0:3-Schlappe gegen Mannheim in die Kabine gegangen. Er ist gelassener denn je, aber weiterhin erfolgshungrig.

Genau das war die Mannschaft gegen München nicht. Der Spielverlauf war unglücklich, die Niederlage jedoch gegen die in allen Belangen besseren Bayern in der Höhe verdient. Unglücklich war, wie die Mannschaft in Rückstand geriet. Boubacar Barry verhinderte die Hereingabe von Derrick Köhn nicht und Assani Lukimya schoss ins eigene Tor. Drei Minuten vor der Pause die Vorentscheidung, als Jean-Manuel Mbom und Roberto Rodriguez zuschauen, wie Batista Meier nach Zuspiel von Joshua Zirkzee auf 0:2 erhöht. Sieben Minuten nach Wiederbeginn werden sämtliche Hoffnungen zerstört, als Mbom die Gelb-Rote Karte sieht und wenig später Joshua Zirkzee für die Entscheidung sorgt. Damit war der 18 Jahre alte Offensivspieler, der am Abend zuvor noch beim Bundesligaspiel gegen Schalke auf der Bayern-Bank gesessen hatte, der Spieler des Tages.