Ein Wechselbad der Gefühle KFC Uerdingen stellt Ultimatum und bekommt Pokal-Traumlos

Der 1. Vorsitzende des KFC, Marc Schürmann, im Hauptberuf Geschäftsführer bei einer der „dasbob“-Unternehmungen, von der er allerdings für seine Tätigkeit beim KFC freigestellt wurde – gewissermaßen ein indirektes Sponsoring –, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. In den Kontext passt, dass die Geschäftsräume von „dasbob“ an der Dujardinstraße derzeit dunkel sind. Vor drei Wochen – als die ersten Gerüchte aufkamen, hatte „dasbob“-Gründer Frank Spasojevic an dieser Stelle allerdings wie folgt beruhigt. „Dem Unternehmen steht ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag zur Verfügung. Glauben Sie, dass man mit so einem Kontostand zum Insolvenzgericht gehen kann? Ich nicht. Und wenn es eine finanzielle Schieflage geben sollte, hätte ich die Eier in der Hose, das zu kommunizieren.“ Auch gibt es auf dem Portal www.insolvenzbekanntmachungen .de keinen Eintrag bezüglich „dasbob“. Auch berichtet der Reviersport, dass derzeit alle Spielergehälter – wenn auch in Tranchen – gezahlt sind.