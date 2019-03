Uerdinger Drittligist: Reisinger hat beim KFC bereits den vierten Chef

Krefeld Stefan Reisinger ist im Sommer 2017 als Assistent von Michael Wiesinger zum KFC Uerdingen gekommen. Seitdem hat er schon unter vier Cheftrainern gearbeitet – und einmal saß er selbst in Hauptverantwortung auf der Bank.

Noch keine zwei Jahre ist Stefan Reisinger beim KFC und seit Samstagmorgen muss er sich auf seinen nun schon vierten Chef einstellen. Als er im Sommer 2017 seinen Dienst antrat, hieß der Cheftrainer Michael Wiesinger. Der hatte mit ihm schon bei der Spielvereinigung Elversberg zusammen gearbeitet und den A-Lizenzinhaber als seinen Wunschassistenten nach Krefeld geholt. „Michael Wiesinger, mit dem ich in Burghausen selbst noch zusammen gespielt habe, bin ich sehr dankbar. Er hat mir den Einstieg ins Trainergeschäft ermöglicht und in Elversberg haben wir die Relegationsspiele zur dritten Liga erreicht“, spricht Reisinger in schönstem bayrischen Dialekt über seinen ersten Mentor, zu dem er deshalb auch heute noch Kontakt hält. Als Wiesinger im März 2018 entlassen wurde, blieb Reisinger, auch Nachfolger Stefan Krämer vertraute auf die Dienste des ehemaligen Stürmers. „Die Aufstellung im kommenden, meinem ersten Spiel wird maßgeblich Reise (so rufen ihn alle, Anm. d. Red.) bestimmen“, sagte Krämer damals voller Vertrauen zu seinem Co. Im Mai 2018 konnten beide nach den gewonnenen Relegationsspielen gegen den SV Waldhof Mannheim den Aufstieg in die Dritte Liga feiern. Und sich als Aufsteiger phasenweise sogar über die Tabellenführung in der neuen Spielklasse freuen. Zu den Aufgaben Reisingers gehören seit dem Weggang von Teammanager Heiner Essingholts Ende Januar 2018 auch viele Aufgaben aus diesem Bereich.