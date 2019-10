Drittligist bestätigt : Effenberg wird Manager beim KFC Uerdingen

Stefan Effenberg kehrt zurück ins aktive Fußball-Geschäft. Der frühere Nationalspieler wird Manager Sport beim Drittligisten KFC Uerdingen.

Stefan Effenberg hat einen neuen Job. Der ehemalige Nationalspieler wird ab sofort Manager beim Drittligisten KFC Uerdingen. Das gab der Verein am Samstag bekannt. Demnach wird er „Mikhail Ponomarev und Geschäftsführer Nikolas Weinhart sowie dem Trainerteam in den sportlichen Entscheidungsprozessen zur Seite stehen.“ Der 51-jährige soll voraussichtlich am Mittwoch auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden. Zuerst hatte die „Bild“ über ein mögliches Engagement berichtet.