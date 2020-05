Ehemaliger Nationalspieler zieht positives KFC-Fazit : Effenberg fühlt sich ungerecht beurteilt

Köln Nicht einmal acht Monate dauerte die Liaison zwischen KFC Uerdingen und Stefan Effenberg. Die Kritik war groß. Der 51-Jährige fühlt sich und seine kurze Amtszeit als Manager ungerecht beurteilt.

"In der Bewertung vieler Medien kommt mir der eigentlich wichtigste Aspekt zu kurz: der sportliche", schrieb der ehemalige Nationalspieler in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.de.

Effenberg war im vergangenen Oktober in Uerdingen vorgestellt worden, hatte den Klub auf eigenen Wunsch in der vergangenen Woche nach weniger als acht Monaten aber wieder verlassen. Der 51-Jährige sollte Geschäftsführer Nikolas Weinhart und Geldgeber Michail Ponomarew in den sportlichen Entscheidungsprozessen zur Seite stehen.

Bis zu seinem Abschied hatte Effenberg jedoch an Einfluss bei den Krefeldern verloren. Mitgrund dafür soll ein von Effenberg organisiertes Trainingslager in der Toskana gewesen sein, das der KFC in der Winterpause kurz nach seiner Anreise wegen schlechter Bedingungen wieder verlassen musste. An der Verpflichtung des derzeitigen Trainers Stefan Krämer soll Effenberg nicht mehr beteiligt gewesen sein.