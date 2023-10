KFC und Stadt suchen einen Platz Im Sportpark Oppum gibt es kein Miteinander

Meinung | Krefeld · The same procedure as every year? Tatsächlich wiederholt sich die Geschichte. Der KFC Uerdingen steht wieder ohne Trainingsplatz da. Oppum ist keine Lösung. Die Stadt ist am Zug, tut sich aber wie immer schwer.

30.10.2023, 10:00 Uhr

Im Winter kann im Sportpark Oppum aufgrund zu schwacher Lichtmasten nicht trainiert werden; zudem mangelt es an einer Willkommenskultur. Foto: Stefan Brauer