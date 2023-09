Kein Training unter Flutlicht möglich Stadt Krefeld verschläft die nächste Maßnahme

Aber das ist für den KFC Uerdingen das kleinste Problem. Das größte ist, dass das Denken der Stadt auch in den 80er Jahren verharrt. Anders ist es kaum zu erklären, was sich in Krefeld seit Jahren abspielt. Dass das Stadion Grotenburg nicht renoviert, nicht einmal gewartet und daher im Mai 2018 aus Sicherheitsgründen gesperrt wurde, hätte die Stadt wachrütteln müssen. Hat es aber nicht. Und wären da nicht die 450 ehrenamtlichen Grotenburg Supporters, die tatkräftig voran marschiert und angepackt haben, so würde auch nach fünf Jahren noch nicht wieder in dem Stadion gespielt. So kann immerhin auf einer Baustelle gekickt werden.