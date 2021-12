Uerdingens Sportlicher Leiter im Interview : „Nach der Rückrunde über dem Strich“

Patrick Schneider, der Sportliche Leiter des KFC Uerdingen, sieht noch ein realistische Chance auf den Klassenerhalt. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Interview Krefeld Der Sportliche Leiter des KFC Uerdingen nennt Gründe für die desolate Hinrunde und ein abenteuerliches Ziel. Ob weitere Neuverpflichtungen möglich sind, wird sich noch zeigen müssen.

Von Thomas Schulz

Der KFC Uerdingen hat in der Hinrunde gezeigt, dass er nicht über eine wettbewerbsfähige Mannschaft für die Fußball-Regionalliga verfügt. Der Sportliche Leiter Patrick Schneider, der die Verantwortung trägt, stellt sich den Fragen unserer Redaktion.

Herr Schneider, wie sieht Ihr Hinrunden-Fazit aus?

info An der Hochschule und im Nachwuchs tätig Patrick Schneider ist 45 Jahre alt und in Bremen geboren. Am 1. Juli 2018 wurde er Leiter der Nachwuchsabteilung des KFC, seit Sommer ist er Sportlicher Leiter. Zuvor war er Leiter des Nachwuchszentrums bei Fortuna Köln, Dozent an der Sporthochschule Köln sowie Video-Scout der Deutschen Nationalmannschaft. Der Diplom-Sportwissenschaftler besitzt die A-Lizenz als Trainer.

Schneider Wir sind mit acht Punkten und 13:53 Toren Letzter, so dass das Fazit der Hinrunde eher negativ ausfällt. In fünf Spielen – gegen Oberhausen, Essen, die beiden Kölner Klubs und Schalke – sind wir richtig unter die Räder gekommen und hatten keine Chance, etwas mitzunehmen. In diesen fünf Spielen haben wir bereits 33 Gegentore gefressen. In elf anderen Spielen war jedoch mehr drin. Bei optimalen Verlauf hätten wir alleine dort 18 Punkte mehr holen können. Hätten wir nur die Hälfte dieser möglichen Punkte geholt, sähe die Welt um einiges besser aus.

Was sind die Gründe für das schlechte Abschneiden?

Schneider Zwölf Spieler wurden in der Woche vor dem Ligastart verpflichtet, zwei weitere in der Woche davor. Die Basis unserer Mannschaft waren fünf Spieler, die aus der U19 hochgekommen sind. Während der Saison sind noch sechs weitere Spieler verpflichtet worden, die sich aber auch erst in die Mannschaft einfinden mussten. Durch den späten Einstieg haben sie insgesamt 37 Spiele verpasst, so kamen Luca Jensen und Shun Terada erst nach zehn beziehungsweise elf Spieltagen. Auch Erdinc Karakas, Pepijn Schlösser und Jesse Sierck kamen erst später dazu. Zusätzlich mussten wir durch langwierige Verletzungen – Justin Ospelt fehlte 16 Spiele, Abdul Fesenmeyer zehn, Niklas Schubert zwölf, Kevin Ntika acht sowie kürzere Verletzungen von Charles Atsina, Schlösser und Leonel Kadiata – und Sperren – Sierck, Karakas und Tom Fladung fehlten insgesamt 20 Spiele - immer wieder ungewollte Umstellungen vornehmen. Phasenweise sind uns zeitgleich vier Innenverteidiger ausgefallen oder zwei von drei Stürmern. Dies führt natürlich nicht dazu, dass sich die Mannschaft finden und einspielen kann. Die fehlende Vorbereitung hat sich immer wieder in den späten Gegentoren gezeigt.

Wer ist hinter den Erwartungen zurück geblieben?

Schneider Da möchte ich keinen einzelnen herauspicken.

Gibt es denn positive Überraschungen?

Schneider Jovan Jovic macht als junger Torhüter einen phantastischen Job. Zusätzlich ist Leonel Kadiata zu einem echten Leader avanciert. Ohne seine Verletzungen hätte Fesenmeyer sicherlich noch mehr auf sich aufmerksam machen können. Pep Schlösser ist eine absolute Bank und unser konstantester Spieler.

War der Trainerwechsel notwendig und warum?

Schneider Wir wollten mit dem Trainerwechsel noch mehr Erfahrung in den Verein holen. Dies ist uns mit Alex Voigt gelungen.

Ist der Effekt des Trainerwechsels schon verpufft?

Schneider Nein.

Ist der Kader tatsächlich stark genug für die Regionalliga?

Schnieder Das wird er spätestens nach dem Jahreswechsel beweisen müssen.

Wir drehen die Zeit zurück. Es ist Juni. Was würden Sie anders machen?

Schneider Viele Dinge waren alternativlos. So dass die Frage ist, was hätte man wirklich anders machen können. Wir haben so früh wie möglich mit den Sichtungen begonnen, konnten aber erst spät Spieler verpflichten. Aber auch das war nicht früher möglich.

Was ist in der Winterpause geplant?

Schneider In der Kürze der Zeit müssen wir die Mannschaft auf ein körperlich anderes Level bekommen. Ob Neuverpflichtungen möglich sind, wird sich noch zeigen müssen.

Was erwarten Sie von der Rückrunde?