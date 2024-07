Vor dem Saisonstart des KFC Uerdingen „Den Verein in der Regionalliga etablieren“

Dafür, dass während der ganzen Prozesse der letzten Wochen so wenig nach Außen drang und man selbst so verschlossen agierte, entschuldigten sich alle Beteiligten während der Pressekonferenz mehrmals, betonten aber auch, dass es schlicht alternativlos gewesen sei. „Jeder Fan hat das Recht, gewisse Dinge zu erfahren, was Kaderstruktur angeht etc.“, so Lewejohann. „Man sieht aber, dass sich was tut. Wir haben es bewusst so gehalten. Wir wollten den richtigen Zeitpunkt abwarten, Dinge bekannt zu geben.“ Man wolle dem Verein nun sportlich, strukturell und als Gesamtverein ein neues Gesicht verpassen.