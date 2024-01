3:0 gegen VfB Speldorf John liebäugelt mit einem weiteren Stürmer

Fünf Wechsel wurden in der Pause vorgenommen, zudem gab es ein paar deutliche Worte – diese Kombination zeigte Wirkung. Kurz nach Wiederbeginn setzte sich Justin Klein auf der rechten Seite schön durch und seine Hereingabe fand in Alexander Lipinski einen erfolgreichen Abnehmer. Die Uerdinger setzten nach, die Speldorfer sofort unter Druck und zwangen sie so zu Fehlern. Einer im Spielaufbau wurde sofort genutzt: Dimitrios Touratzidis traf von der Strafraumgrenze zum 2:0. Und was am Ende folgte, war typisch. Die Gäste drängten auf eine Resultatsverbesserung uns wurde kurz vor Schluss ausgekontert. Pascale Talarski schickte mit einem wunderbaren langer Pass Lipinski auf die Reise, der allein auf das Tor zulief, sich die Chance nicht nehmen ließ und auf 3:0 erhöhte.