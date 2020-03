Uerdingen beantragt Regionalliga-Lizenz : KFC-Spielern fällt finanzieller Verzicht schwer

Krefeld Die Uerdinger zählen zu den Großverdienern in der 3. Liga. Sie ringen aber noch darum, wie ihr finanzieller Solidaritätsbeitrag ausfallen kann und scheinen der Basis entrückt. Der Verein beantragt derweil die Lizenz für die Regionalliga.

Beim KFC Uerdingen ist die Corona-Krise angekommen, bei seinen Spielern scheint das noch nicht der Fall zu sein. Während Fußballer in aller Welt Teile ihres Einkommens spenden oder zumindest auf Teile ihrer üppigen Gagen verzichten, bewegen sich die Spieler des KFC in diesem Bereich noch deutlich weniger als auf dem Rasen. Auch Gespräche der Vereinsführung mit den Spielern über Kurzarbeit seien „bislang fruchtlos verlaufen“, berichtet Geschäftsführer Frank Strüver. „Wir sind verwundert darüber, dass bei den Spielern der Solidaritätsgedanke noch nicht so ausgeprägt zu sein scheint, wie es europaweit in der gesamten Gesellschaft der Fall ist.“ So hinken die Spieler nicht nur mit ihren sportlichen Leistungen hinterher, sondern auch in puncto Wahrnehmung der Realität.