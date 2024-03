Stimmen nach der Niederlage „Wenn wir das zweite Tor machen, geht das Spiel anders aus“

Uerdingens Trainer Levan Kenia sagte nach dem Spiel: „Wir haben 1:3 verloren, aber ich bin stolz auf meine Mannschaft, sie hat super gekämpft. Darauf müssen wir jetzt aufbauen, am Sonntag geht’s weiter. Was die Szene von Calli Weber betrifft: Natürlich sah es von außen so aus, als müsse er abspielen, aber er hatte Sorge, dass Takum Abseits ist. Aber das ist die Entscheidung des Stürmers, da kann kein anderer was sagen. Auf dem Platz sieht es bei dem Tempo anders aus. Abgesehen von der Szene: Wir müssen unsere Chancen besser nutzen, auch in der Meisterschaft.“