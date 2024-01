Trainingsauftakt und Testspiele KFC-Vorstand sprach in der Kabine zu den Spielern

Am Wochenende bestreitet der KFC seine ersten beiden Testspiele, zu denen allerdings keine Zuschauer zugelassen sind – aus organisatorischen Gründen. Am Samstag treten die Uerdinger beim Bezirksligisten BG Überruhr an, am Sonntag beim Regionalligisten Fortuna Düsseldorf II. In Essen werden auch zwei A-Junioren zum Einsatz kommen: Julian Keibel und Rashad Ouro-Akpo, der bei der Hallen-Stadtmeisterschaft zum besten Spieler gewählt wurde.