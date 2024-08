KFC hat schweres Auswärtsspiel vor der Brust Mit Selbstvertrauen nach Rödinghausen

Nach dem Sieg gegen Gütersloh am vergangenen Samstag war die Stimmung in der Mannschaft des KFC Uerdingen unter der Woche entsprechend gelöst. „Von den Jungs ist eine gewisse Spannung abgefallen. Aber das hatte ich im Gefühl, dass sie sich belohnen“, so KFC-Coach René Lewejohann vor dem Spiel in Rödinghausen. Doch bei allem Spaß, den man im Training die Woche hatte, bereitete man sich ebenso akribisch und mit der entsprechenden Selbstkritik auf den kommenden Gegner vor. „Die größten Fehler macht man im Erfolg“, warnte der Trainer im selben Atemzug.