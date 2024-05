Frustbewältigung beim KFC Der KFC Uerdingen will in Ratingen ein anderes Gesicht zeigen

„Wir wissen, dass wir auswärts Schwierigkeiten haben, unseren Fußball zu spielen“, so Kenia. Gegen Ratingen erwartet er allerdings ein ähnliches Spiel wie in Essen. Dort habe man sich nicht so diszipliniert an die Vorgaben gehalten. Zwar sei man gut zurückgekommen, doch am Sonntag gilt es, einfache Ballverluste zu vermeiden und giftiger in der Verteidigung zu sein. „Vorgaben sind das Eine, aber als Spieler weiß ich selbst, wie es läuft. So was kann während eines Spiels passieren, so ist Fußball“, nimmt der Trainer seine Mannschaft in Schutz.