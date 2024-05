Offener Brief an die Mitglieder KFC-Vorstand schließt eine mögliche Insolvenz nicht mehr aus

Der KFC Uerdingen steckt tief im Schlamassel. Zwar läuft es sportlich mit dem möglichen Aufstieg in die Regionalliga zwei Spieltage vor Saisonende, doch neben dem Platz überschlagen sich seit Tagen die Ereignisse. Aufgrund der anhaltenden Gerüchte in den letzten zwei Wochen richtete sich der Verein am Samstagnachmittag in einer Kommunikationsoffensive mit einem offenen Brief an seine Mitglieder. Das Schreiben in Form einer Email, welches der Redaktion vorliegt, räumt mit vielen offenen Geheimnissen und Halbwahrheiten rund um die Grotenburg auf.