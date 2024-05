Vor dem Saisonfinale Vorbereitung zur Regionalliga beim KFC im Schwebezustand

Dass es mit Levan Kenia nicht weitergeht, hatte der Übungsleiter bereits nach dem Spiel gegen Schonnebeck erklärt. Zumal er offenbar schon länger davon ausging, dass man in Krefeld nicht über die Saison hinaus mit ihm plante. Das ließ er in diversen Wortmeldungen durchblicken. Zu guter Letzt erklärte er im Anschluss an den Aufstieg: „Ich weiß nicht, was der Verein vorhat. Aber die Mannschaft, die hier auflaufen soll, ist nichts für mich.“