Oberliga Niederrhein KFC-Coach Levan Kenia erwartet schweres Spiel gegen Mülheimer FC

Für KFC-Coach Levan Kenia und seine Mannschaft war die Woche vor allem davon geprägt, die vielen Nebengeräusche rund um den Verein auszublenden. „Es war eine normale Trainingswoche, aber das Drumherum ist natürlich auch in der Kabine immer ein Thema“, gesteht der Trainer. Zudem kam dem Team am Donnerstag das Unwetter in die Quere, an Training war bei dem Wetter nicht zu denken. Daher soll das Abschlusstraining am Freitagnachmittag Aufschluss darüber geben, wie die Startelf letztlich aussieht.