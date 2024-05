Oberliga Niederrhein KFC-Saisonabschluss auswärts beim FC Büderich

So hatte auch Kenia laut eigener Auskunft bereits Gespräche mit anderen Interessenten über seine Zukunft, doch auch hier gebe es noch nichts Genaues zu sagen. „Ich bin mit 15 Profi in Georgien geworden, ich kenne das Geschäft“, erklärt er lächelnd. Vom KFC verabschieden will er sich aber am liebsten mit einem eigenen Auftritt beim FC Büderich. Daher schließt er keinesfalls eigene Spielminuten in Meerbusch aus. Überhaupt will der Coach den Jungs aus der zweiten Reihe die Chance geben, sich zu beweisen. Weil auch sie ihren Anteil am Aufstieg und daher ebenfalls verdient haben, sich entsprechend zu verabschieden, wie Kenia erklärt.