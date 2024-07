Vorbereitung beendet Neuer Trainer René Lewejohann zieht positives Fazit

Bis zum Wochenende hatte der KFC gerade mal 14 Spieler unter Vertrag. Darunter mit Aufstiegstorhüter Marvin Gomoluch nur einen Torwart. Wie zu hören war, will der KFC mit drei Torhütern in die Saison starten. Inwieweit sich Gian-Luca Reck oder Ron Meyer Hoffnung auf einen Vertrag machen können, war am Wochenende nicht zu erfahren. Auch der Name vom Uerdinger Urgestein Robin Udegbe fiel am Rande des Testspiels in St. Tönis.