Formkurve zeigt nach oben Der KFC belohnt sich gegen Schalke II nicht

Zwischen dem ersten und dem zweiten Gegentreffer, welcher in der 26. Minute fiel, hatten die Gastgeber jedoch deutlich Überwasser und es gab einige Chancen, die Führung bereits früher auszubauen. In dieser Phase deutete wenig darauf hin, dass der KFC durchaus etwas hätte mitnehmen können. Doch trotz des zweiten Gegentores stabilisierte sich die Mannschaft von Lewejohann immer mehr. „Mit mehr Ballbesitz kam dann auch der Mut, mit guten Offensivaktionen. In den Phasen sind leider die Gegentore gefallen. Aber die Jungs haben super reagiert.“ Denn nur zwei Minuten nach dem 0:2 hatte Nazzareno Ciccarelli, der seinen ersten Startelfeinsatz in dieser Saison feiern durfte, einen Geistesblitz. Erst fing er im Mittelfeld einen Pass der Schalker ab und schoss dann aus rund 40 Metern aufs Tor. „Ich habe kurz hochgeguckt und gesehen, dass der Keeper weiter vorne stand. Dann habe ich den Ball gut getroffen“, so der gebürtige Herner zu seinem ersten Saisontor und dem ersten KFC-Treffer in dieser Saison überhaupt.