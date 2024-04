Investor abgesprungen Investorendeal beim KFC Uerdingen geplatzt, Vorstand ausgetauscht

Das Kartenhaus fiel aber in der vergangenen Woche schon wieder zusammen. Der Investor zog sein Angebot zurück und die Sorgen waren wieder da. Der Verein fühlte sich laut eigener Aussage in einer „Déjà-vu“-Situation, denn die Vorgänge erinnerten stark an die Erfahrungen mit dem ehemaligen Hauptsponsor „dasbob“. Demnach soll ein Darlehensvertrag in Höhe von 500.000 Euro ausgehandelt und unterschrieben worden sein, das Geld kam nur beim KFC nie an. Letztlich trat der Investor – diverse Quellen berichteten vom türkischen Unternehmer Baris Günes – dann am Mittwoch überraschend von seinem Angebot zurück.