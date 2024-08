Erste Punkte in der Regionalliga Der Knoten beim KFC Uerdingen ist geplatzt

„Wir haben uns vorgenommen, giftig zu sein von Beginn an und die Anfangsphase unbeschadet zu überstehen. In den letzten Spielen sind wir durch individuelle Fehler in Rückstand geraten“, rechtfertigt KFC-Coach René Lewejohann die zaghafte Herangehensweise in Durchgang eins. Tatsächlich hat sich die taktische Ausrichtung endlich bezahlt gemacht. Bereits gegen Lotte und Schalke war die Marschrichtung ähnlich, nun aber stand die Defensive entsprechend sicher und in der Offensive fanden die nötigen Puzzleteile zueinander.