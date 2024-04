Vor dem Spiel gegen Sonsbeck Rätselraten beim KFC Uerdingen um Torjäger Dimitrios Touratzidis

Dagegen muss Kenia auf Florian Abel verzichten. Den Kapitän plagen muskuläre Probleme in der Leistengegend. Hier hoffen die Verantwortlichen auf eine Rückkehr in der kommenden Woche. Ebenso fallen auch Philipp Meißner und Gianluca Rizzo weiterhin aus. Bei Rizzo hoffen die Uerdinger, dass er nach seinem Muskelfaserriss ebenfalls in der kommenden Woche wieder auf den Platz zurückkehrt. Bei Meißner ist nach seinem komplizierten Handbruch weiter Geduld gefragt. Nach dem Sieg gegen Baumberg wollen die Seidenstädter nachlegen. Die Gäste aus Sonsbeck erwartet der Trainer eher defensiv, weshalb es vor allem darauf ankommt, in der Offensive Lösungen zu finden: „Sie werden vermutlich tief stehen und auf Konter setzen. Wir wollen aggressiv dagegenhalten und versuchen, unser Spiel durchzudrücken.“ Er erwartet von seiner Mannschaft eine hundertprozentige Leistung, um den Sieg einzufahren. „Der Sieg gegen Baumberg hat uns Selbstvertrauen gegeben“, so der Übungsleiter. „Außerdem haben wir zu null gespielt. Das ist wichtig in dieser Liga. vorne machen wir unsere Tore, hinten müssen wir sicher stehen.“