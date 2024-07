Generalprobe vor dem Saisonstart KFC Uerdingen gewinnt letztes Testspiel mit 6:2

In der Offensive agierten Nazzareno Cicacarelli, der auch den Torreigen in der 11. Minute mit einem abgefälschten Schuss eröffnete und Lokalmatador Alexander Lipinski sehr auffällig. Lipinski steuerte zur deutlichen Halbzeitführung gleich zwei Tore bei. Das 2:0 (26.) erzielte er mit einem Flugkopfball aus Nahdistanz nach einer Flanke von der rechten Seite. Das 5:0 in der 37. Minute entsprang einer schönen Kombination, bei dem er das Spielgerät nur noch ins Tor schieben brauchte. Der Treffer zum 3:0 in der 29. Minute war ein Eigentor des VfB. Nach einem Angriff des KFC über die rechte Seite beförderte VfB-Abwehrspieler Leon Lindmüller den Ball vorbei an seinem verdutzten Torhüter ins eigene Netz. Für das 4:0 zeichnete in der 33. Minute Mehmet Yildiz verantwortlich. Hier war der beste Mann des VfB, Torhüter Kevin Lehmann, der bis zur Pause mit starken Paraden einen höheren Rückstand verhinderte, machtlos.