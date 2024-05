Regionalliga Aufstieg ist nah Dimitrios Touratzidis köpft den KFC Uerdingen zum Auswärtssieg in Ratingen

Nach dem Seitenwechsel ersetzte Schlösser den starken Ribeiro und in der 51. Minute kam Shepard für den verletzten Meißner. Die Gastgeber hatten jetzt mehr vom Spiel, kamen aber nur zu einer Tormöglichkeit. In der 56. Minute scheiterte Lipinski aus spitzem Winkel am Keeper der Gastgeber. Wenig später war die Partie für etwa 20 Minuten unterbrochen, weil sich Linienrichter Leon Falke eine schwere Fußverletzung zugezogen hatte. Per Lautsprecherdurchsage wurde nach Ersatz gesucht, der dann auch bald in Form von Jan Stumpe (Bayer Uerdingen) gefunden war. Der 23-jährige Landesligaschiedsrichter schlüpfte in eine Ersatzkluft und das Spiel wurde fortgesetzt.