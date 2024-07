Saisonvorbereitungsspiel KFC Uerdingen mit starkem Auftritt gegen VVV Venlo

Im Tor erhielt der ehemalige Wegberger Ron Meyer den Vorzug vor Aufstiegstorwart Marvin Gomoluch. Davor agierte eine Viererabwehrkette, in der der regionalligaerfahrene Angelo Langer auf der linken Seite sein Debüt im KFC-Dress feierte. In der Innenverteidigung zeigten Neuzugang Joey Tshitoku und Kapitän Ole Päffgen eine starke Leistung. Rechts verteidigte der 18-jährige Sisco Dzonga, der zuletzt für Viktoria Köln auflief, aber hier in der Region auch bereits für Union Nettetal und St. Tönis im Nachwuchs spielte. Das Herzstück der Uerdinger war an diesem Nachmittag das defensive Mittelfeld mit Neuzugang Ben Klefisch und Tim Brdaric, der in der vergangenen Saison für Fortuna Köln spielte, aber in der Spielzeit 2021/22 in der Regionalliga bereits das Uerdinger Trikot trug. Er war es auch, der den KFC nach einem Eckball per Kopf in der 9. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Zehn Minuten später erhöhte Noel Werner mit einem schönen Heber aus halbrechter Position auf 2:0. Insgesamt hatte Venlo in der ersten Halbzeit etwas mehr vom Spiel. Der KFC kam aber immer wieder durch schnelles Umschaltspiel mit vielen Positionswechsel zu Torchancen und der bullige Mittelstürmer Ali Mammoud, der zuletzt in Ratingen spielte, hätte in der 36. Minute per Kopf fast das 3:0 erzielt. Zwei Minuten später war für Neuzugang Ufumwen Osawe, der im linken Mittelfeld agierte, die Partie beendet. Er war in der 30. Minute mit einem Gegenspieler zusammengeprallt. Für ihn kam Lokalmatador und Publikumsliebling Alex Lipinski ins Spiel.