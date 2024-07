Niederlage abgewendet KFC siegt nach Rückstand im Test beim SC St. Tönis

In der Folge verflachte die Partie aber immer mehr. Erst in der Schlussphase kam der KFC wieder etwas mehr auf. Erneut war es Ciccarelli, der den Regionalligisten in der 81. Minute erstmals in Front brachte. Er profitierte von einem Fehler in der Hintermannschaft des SC. Zu guter Letzt trug sich dann auch Mehmet Yildiz in die Torschützenliste ein und stellte den Endstand von 4:2 her.