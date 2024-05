Sieg gegen Schonnebeck KFC Uerdingen steigt in die Regionalliga auf

Mit zunehmender Dauer arbeiteten sich die Gäste aber mehr und mehr in die Partie. Vor allem der großgewachsene Baraza war bei Standards ein ständiger Gefahrenherd. Doch zwei gefährliche Ecken (37., 38.) konnten entschärft werden. Auch Uerdingen kam vor dem Pausentee noch mal auf, als Pascale Talarski es gleich zweimal per Fernschuss versuchte (41.), seine Schüsse aber geblockt wurden. So ging es mit dem knappen Vorsprung in die Kabine.