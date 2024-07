Auftakt in der Regionalliga West KFC Uerdingen verliert gegen Lotte

Krefeld · In einem hart umkämpften Spiel unterlag der KFC Uerdingen gegen die Sportfreunde aus Lotte am ersten Spieltag der Regionalliga West 2024/25 mit 0:2. In der Offensive fehlte die Durchschlagskraft, in der Abwehr die Abstimmung.

27.07.2024 , 15:59 Uhr

Zum Auftakt in die neue Saison präsentierten die KFC-Fans eine Choreographie. Foto: Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Von Marc Fischer