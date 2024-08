Erster Sieg in der Regionalliga KFC Uerdingen besiegt den FC Gütersloh mit 2:0

Erstmals eingreifen musste der Gütersloher Schlussmann in der 36. Minute, als ein schnell ausgeführter Freistoß bei Noel Werner ankam, der den Ball gedankenschnell auf Ciccarelli ablegte. Dessen Schuss aus halblinker Position war aber zu zentral und kein Problem für Peters. Nur eine Zeigerumdrehung später setzte sich Lipinski stark durch und stand plötzlich im Strafraum der Gäste, sein Schuss wurde aber im letzten Augenblick geblockt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Werner schließlich die große Chance zum 1:0 auf dem Fuß, Peters aber blieb Sieger in dem Duell. So ging es mit 0:0 torlos in die Kabine.