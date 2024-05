Niederlage in Essen KFC Uerdingen verliert spektakulär bei ETB Schwarz-Weiß Essen

Bei Uerdingen hingegen war vieles Stückwerk und gelang eher zufällig. Klare Chancen gab es in den ersten 20 Minuten nicht. Das sollte sich in der 25. Minute ändern. Ein Freistoß wurde scharf vors Tor gebracht, der zunächst weggeköpft wurde, allerdings zu kurz. Den Nachschuss konnte ETB-Keeper Cordi nur nach vorne klatschen lassen, Nutznießer war Justin Härtel, der den Treffer zum 1:1-Ausgleich erzielte. Im Gegenzug war es wieder Bosnjak, der Gomoluch prüfte, der Keeper blieb aber Sieger. Uerdingen war in der Folge besser in der Partie und hatte durch Pascal Weber nach einem katastrophalen Fehlpass die Chance auf die Führung, Michele Cordi im Kasten der Gastgeber behielt im Eins-gegen-Eins aber die Oberhand (35.). Das Tor fiel dann erneut auf der anderen Seite. Gomoluch unterlief eine Flanke, so dass Mohammed Cissé in der 38. Minute aus spitzem Winkel keine großen Probleme hatte. Kurz vor dem Pausenpfiff wäre Mike Odenthal beinahe der Ausgleich gelungen (43.), den aber besorgte Takumi Yanagisawa mit einem schönen Schuss über Cordi hinweg (45.). Mit dem 2:2 ging es dann auch in die Pause.