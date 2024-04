Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen feiert knappen Heimsieg gegen Union Frintrop

In der 13. Minute zeigten sich auch die Essener erstmals gefährlich mit einem Konter. Melvin Ridder lief nach einem Sprint über die Außenbahn auf Gomoluch zu, der Torhüter behielt aber die Oberhand. In der 22. Minute war es schließlich so weit. Nach einem schönen Zusammenspiel auf der rechten Außenbahn landete eine gute Flanke am zweiten Pfosten bei Maik Odenthal, der überlegt in die Mitte zu Lipinski köpfte, der nur noch einzunicken brauchte. In der 29. Minute dann beinahe das 2:0, aber der Freistoß von Talarski aus 20 Metern halbrechter Position wurde von Jaschin mit einer Glanztat an den Pfosten gelenkt.