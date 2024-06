Ehemalige kommen zusammen Klassentreffen bei KFC-Legende Werner Vollack

Werner rief und alle kamen. In Krefeld und hier speziell bei den Uerdinger Fußballfans ist er eine Institution, eine lebende Legende. Torwart Werner Vollack (69), der von 1974 – 76 und dann noch einmal – in der absoluten Hochzeit der Uerdinger Fußballer – von 1982 – 87 das blau-rote Trikot trug. „Es kann doch nicht sein, dass man sich immer nur auf Beerdigungen sieht“, sagte der stets lebenslustige Vollack und trommelte für ein Wiedersehen. Und an die 25 Ehemaligen – an der Spitze die Liberos Paul Hahn und Matthias Herget – folgten am Samstag der Einladung ins Picnic im Haus Blumenthal, erlebten eine wunderschöne Zeitreise in die Vergangenheit. Dafür hatte der Verwalter der KFC-Chronik Ivo Burmeister (51) gesorgt. Auf einer Leinwand flimmerten den ganzen Abend über von ihm zusammen gestellte Spielszenen aus den siebziger und achtziger Jahren. „Was, so viele Tore hast du geschossen“, flachste Frank Kirchhoff (58) in Richtung von Peter Loontiens (65) beim Ansehen der Bilder. „Und trotzdem hat Trainer Karl-Heinz Feldkamp 1986 dafür gesorgt, dass mein Vertrag und auch vom bereits verstorbenen Horst Feilzer nicht verlängert wurden“, entgegnete der DFB-Pokalsieger von 1985 und Inhaber einer Versicherungsagentur in Mönchengladbach. Eine Äußerung, die zeigt, dass auch fast 40 Jahre später so manche Enttäuschung immer noch nicht verwunden ist.