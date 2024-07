Gemeinsame Zukunft? KFC endlich im Gespräch mit Florian Abel

Dass Abel nicht völlig verstimmt ist und noch immer ein Herz für den Verein und seine treuen Fans hat, dazu trägt sicher auch bei, dass er das ihm zustehende Geld der vergangenen Saison komplett erhalten hat. „Das stimmt, ich habe alles erhalten, warum auch immer“, bestätigt er. „Mehr kann ich dazu nicht sagen.“ Er weiß aber sicherlich auch, dass viele andere seiner Kameraden aus der vergangenen Saison weiterhin auf ihr Geld warten und angeblich eine Sammelklage gegen den Verein vorbereiten. „Dazu kann ich nichts sagen“, äußert Abel, wenngleich die korrektere Formulierung wäre: dazu will ich nichts sagen. In der Vergangenheit ist ihm als Kapitän das Kunststück gelungen, sich immer für die Mannschaft einzusetzen und genauso für den Verein. Ohne den Einsatz für die Spieler, den Einsatz seiner Mitspieler und die Rücksichtnahme auf die desaströse wirtschaftliche Situation wären die Uerdinger nicht in die Regionalliga aufgestiegen. Ob Ähnliches jetzt auch noch mögich ist? „Ich hoffe immer, dass es eine vernünftige Lösung gibt.“