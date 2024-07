Testauftakt erfolgreich KFC Uerdingen siegt im ersten Testspiel

Für den KFC aber beginnen jetzt die Wochen der Wahrheit in der Vorbereitung, denn in weniger als drei Wochen kämpft die Mannschaft bereits um Punkte. Entsprechend engagiert ging das Team in den Anfangsminuten auf Kunstrasen zu Werke. Dabei waren mit Ben Klefisch, Ufumwen Osawe, Nazzareno Ciccarelli und Max Klump gleich vier Neulinge in der Startelf. Auch Ole Päffgen, der in der ersten Hälfte als Kapitän voranging und die Hintermannschaft organisierte, war von Beginn an dabei. Im Tor stand mit Ron Meyer ein weiteres bekanntes Gesicht aus der Regionalliga West. Er war zuletzt die Nummer Eins beim FC Wegberg-Beeck.