Erneut keine Punkte KFC Uerdingen unterliegt auf Schalke

Der Schlussmann der Schalker aber hatte keinen guten Tag, denn in der 61. Minute unterlief er erneut eine Flanke, die nur knapp am Tor vorbeiging. Der KFC nahm mehr und mehr das Heft des Handelns in die Hand, ein Ausgleich wäre in dieser Phase absolut verdient gewesen. Fehr und Tshitoku hatten diesen auf dem Fuß, vergaben ihre Chancen aber (70., 71.). Auf der Gegenseite hatten auch die Gastgeber weitere Möglichkeiten, den Vorsprung wieder auszubauen. Doch Meyer hielt seinen Kasten in der zweiten Hälfte sauber.