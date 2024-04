1:0-Sieg bei Sportfreunde Baumberg Dimitrios Touratzidis lässt den KFC Uerdingen weiter träumen

Die Gäste ließen von der ersten Sekunde an keinen Zweifel daran, dass sie das Spiel beim souveränen Spitzenreiter, der wegen der nicht Regionalliga-tauglichen Spielstätte nicht aufsteigen kann, gewinnen wollen. So führte bereits der erste Angriff zur Führung. Dimitrios Touratzidis wurd in Position gebracht und überwand Torhüter Daniel Schwabke mit einem überlegten Heber. Die Gäste waren auch in der Folge überlegen und hatten Möglichkeiten durch Michael Blum und Takumi Yanagisawa. Nach 25 Minuten musste Kapitän Florian Abel verletzt das Feld verlassen, für ihn kam Schlösser. Das Uerdinger Tor geriet nur einmal kurzzeitig in Gefahr nach einer Ecke. So ging der KFC mit der knappen, aber verdienten Führung in die Pause. „Es hat knack gemacht in der Leistengegend“, sagte Abel auf dem Weg in die Kabine. Verdacht auf einen Faserriss, eine Leistenzerrung.