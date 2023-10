KFC Uerdingen im Stich gelassen Versagen und Weigerung sind in Krefeld seit Jahrzehnten Methode

Die neue Geschichte An dieser Einstellung der Stadt hat sich wenig, geradezu nichts geändert. Als der Verein dank eines Investors geradezu sensationell bis in die Dritte Liga aufstieg, konnte vier Jahre lang nicht aus Sicherheitsgründen in der heruntergekommenen Grotenburg gespielt werden. Stadien in Duisburg, Düsseldorf und Lotte wurden angemietet. Das Team musste an sieben, acht verschiedenen Orten in und außerhalb trainieren. Das kostete rund fünf Millionen Euro und der Verein wurde anschließend vor die Wand gefahren.