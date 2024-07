Kapitän kaltgestellt So fragwürdig geht der KFC Uerdingen mit Florian Abel um

Wie lange der Verwaltungsrat sich das unverantwortliche Treiben noch anschaut und deckt, ist die große Frage. Nils Gehlings, der Vorsitzende des Gremiums, ist im Urlaub und hat in den vergangenen Monaten niemanden gefunden, der bereit ist, die Führung des Vereins zu übernehmen, der so dringend Führung benötigt. Zwar bestätigte Gehlings Mitte der Woche gegenüber der Westdeutschen Zeitung, dass man einen Favoriten für den Vorstand gefunden habe, dieser aber aktuell nicht in Deutschland weile, weshalb finale Gespräche erst in der kommenden Woche stattfinden können.