Nach der Auftaktniederlage "Das ist die Regionalliga, wir wurden brutal wachgeküsst"

In der zweiten Spielhälfte sollten schließlich mehr Bälle gewonnen werden, so die Vorgabe. Auch sollte körperlich mehr dagegengehalten werden. Wobei es auch in der ersten Hälfte schon ordentlich zur Sache ging. Bereits nach zehn Spielminuten waren drei Spieler in den Reihen des KFC mit Gelb verwarnt. Am Ende zeigte Schiedsrichter Nico Fuchs insgesamt elf gelbe Karten. Melvin Ramusovic, der bereits zur Halbzeit vorsichtshalber ausgewechselt wurde, handelte sich von der Bank wegen Meckerns sogar noch die gelb-rote Karte ein. Damit wird er beim Auswärtsspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 am kommenden Samstag gesperrt fehlen.