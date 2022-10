Toller Auftritt im neuen Dress : Shun Terada trifft beim KFC-Sieg doppelt

Auch Shun Terade fühlt sich im neuen Trikot pudelwohl und erzielte zwei Treffer. Hier setzt er sich gegen Armel-Aurel Nkam durch. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Die Uerdinger gewannen am Sonntag im neuen Dress ihr Heimspiel gegen den VfB Homberg auch in der Höhe verdient mit 4:0. Neuzugang Gianluca Rizzo feierte ein gutes Startelfdebüt. Am Mittwoch geht es zum Spitzenspiel nach Essen.

Von Heinrich Löhr

Mit einem ungefährdeten 4:0 (2:0) Erfolg über den VfB Homberg ist Fußball-Oberligist KFC Uerdingen in die erste seiner zwei englischen Wochen gestartet. Ein Erfolg, der auch die aufgekommenen Diskussionen um den Trainer erst einmal beendet. Die Partie am kommenden Mittwoch (19 Uhr) bei Schwarz-Weiß Essen ist ein echtes Spitzenspiel – Vierter beim Zweiten.

Vor knapp sechs Monaten trafen Uerdingen und Homberg in der Grotenburg aufeinander – allerdings eine Klasse höher, in der Regionalliga. Auch wenn die Uerdinger 0:4 verloren, feierten die 2000 Zuschauer seinerzeit nach viereinhalb Jahren die Rückkehr in ihr Stadion

Statistik KFC: Udegbe – Beric, Kadiata, Rau, Meißner – Weggen (51. Odenthal), Funk (79. Hasal) – Lipinski (79. M’Bengue), Rizzo, Kenia (62. Mouadden) – Terada (71. Kretschmer). Tore: 1:0, 3:0 (2., 49.) Terada, 2:0 (19.) Lipinski, 4:0 (87.) Mouadden. Schiedsrichter: Thibaut Scheer. Zuschauer: 1.816. Nächstes Spiel: Mittwoch, 12. Oktober 2022, 19 Uhr bei Schwarz-Weiß Essen.

Auch am Sonntag gab es wieder einiges Neues. Zum einen feierten die Trikots der Spielzeit 22/23 ihre Premiere. Chic an den neuen Jerseys der unten an den blauen Hemden und Hosenbeinen abgesetzte rote Saum. Und zum anderen konnte sich – wie angekündigt – Gianluca Rizzo über sein Startelfdebüt, das die gesamten 90 Minuten dauerte, freuen. „So einen Spieler, der immer den Ball fordert, den brauchen wir“, urteilte Trainer Alexander Voigt. „Zum Schluss fehlte ihm etwas die Kraft. Aber jedes Spiel über die volle Distanz behebt das.“

Auch wenn der Blick auf die ins Sonnenlicht getauchte Westkurve ein wenig Fußballromantik versprühte, der Zustand der Grotenburg hat sich in dem Zeitraum seit dem letzten Hombergspiel – zumindest für den Besucher nicht erkennbar – jedenfalls nicht verbessert. Das Stadion ist weiterhin eine Baustelle.

Einer, der gerne dabei gewesen wäre und am 23. April diesen Jahres dabei war – allerdings damals auf Homberger Seite – ist Pascale Talarski. Verletzungsbedingt zum Zuschauen verurteilt sagte der Uerdinger Mittelfeldlenker, „auch wenn es zwei schöne Jahre in Homberg waren, heute zählen nur drei Punkte für uns, egal wie.“

Worte, die seine Mitspieler von der ersten Minute an beherzigten, denn in der bereits zweiten erzielte Shun Terada den Treffer zur 1:0 Führung. Für den japanischen Sturmführer des KFC der sechste Treffer im elften Spiel, dem er zu Beginn der zweiten noch einen weiteren folgen ließ. Vorlagengeber beim 1:0 war Rechtsaußen Alexander Lipinski, der in Spielminute 19 mit einem flachen Drehschuss aus zwölf Metern frühzeitig auf 2:0 stellte. Mit dieser beruhigenden Führung im Rücken kontrollierten die Blau-Roten Ball und Gegner.

Hellwach präsentierten sich die Uerdinger auch nach Wiederanpfiff. Diesmal dauerte es vier Minuten ehe – abermals Terada – auf 3:0 stellte (49.). Kevin Weggen hatte ihn wunderbar steil geschickt.